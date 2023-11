Bring! Labs: Simone Kühn wird COO

Kühn war von 2020 bis 2023 CEO von Movu, einer Schweizer Umzugsplattform und Tochtergesellschaft der Baloise Versicherung. Unter ihrer Führung habe das Unternehmen seine Strukturen neu am Markt ausgerichtet und so das Geschäftsergebnis massgeblich verbessert, heisst es weiter.

Davor war Kühn (von 2017 bis 2020) COO von Movu und dabei für die Gesamtleitung der operativen Abteilungen verantwortlich. In dieser Funktion habe sie die Effizienz der internen Prozesse optimiert, Performance-Metriken eingeführt und so das Wachstum von Movu vorangetrieben, schreibt Bring! Labs.

«Wir freuen uns sehr, mit Simone eine wertvolle und wichtige Ergänzung für unser Management Team gefunden zu haben. In den letzten Jahren waren wir mit unseren Apps und unserer Advertising Plattform sehr erfolgreich am Markt und sind als Organisation stark gewachsen. Simone wird uns mit ihrer Erfahrung helfen, den Grundstein für ein weiteres und effizientes Wachstum im In- und Ausland zu legen. Wir freuen uns sehr, mit Simone die nächste Expansionsphase einzuleiten», wird CEO Marco Cerqui, in der Mitteilung zitiert.

Simone Kühn sagt dazu: «Nach einer achtmonatigen Auszeit bin ich bereit, ein neues Kapitel mit Bring! Labs zu beginnen. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung, die anregende Firmenkultur und darauf, das Team kennenzulernen. Besonders motivieren mich die ehrgeizige Unternehmensvision, die internationale Ausrichtung und natürlich die sehr beliebten und bekannten Apps Bring! und Profital. Ich bin zuversichtlich, dass ich mit meiner Erfahrung einen nachhaltigen und positiven Einfluss auf die weitere Entwicklung von Bring! Labs ausüben kann.» (pd/wid)