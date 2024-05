Vaterland: ChatGPT übersetzt Artikel in Jugendsprache

Publiziert am 02.05.2024

Das Vaduzer Medienhaus nimmt erstmals an der Jugendmedienwoche YouNews teil, die vom 6. bis 12. Mai stattfindet. Dafür wurde das Projekt «Brudiland» entwickelt. Auf der Webplattform brudiland.li werden Nachrichteninhalte der Tageszeitung Liechtensteiner Vaterland in Jugendsprache präsentiert.

Dafür werden Inhalte von vaterland.li automatisch übernommen, mit dem KI-Sprachmodel ChatGPT gekürzt und in Jugendsprache übersetzt, heisst es in einem Artikel in eigener Sache. Unter «Fragen und Antworten» zu «Brudiland» schreibt das Vaduzer Medienhaus: «Im Prinzip ist es wie eine Übersetzung in eine andere Sprache wie Englisch oder Französisch.» Dabei dürfe die Sprache salopp sein und viele Anglizismen enthalten. «News in Nice eben», wie es heisst.

Überwacht werden die Inhalte von der Onlineredaktion, die bei problematischen Ergebnissen eingreift. (cbe)