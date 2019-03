Urheberrecht: Snowden kritisiert Entscheid von EU-Parlament

Apple News Plus

Apple stellt Abo-Dienst für Nachrichten vor

Apple stellt Abo-Dienst für Nachrichten vor

Der neue News-Service des IT-Konzerns soll in den USA und Kanada rund 300 Magazine verfügbar machen.

Der IT-Konzern hat am Montag in Cupertino Pläne für einen neuen News-Service präsentiert. In den USA und Kanada sollen dabei rund 300 Magazine verfügbar sein. Zudem steigt Apple ins Video-Streaminggeschäft ein.