Trib3s: So soll KI die Firmenidentität verstehen

Publiziert am 01.07.2026

Je selbständiger KI-Agenten kommunizieren und entscheiden, desto drängender wird eine Frage: Woher wissen diese Systeme, wofür ein Unternehmen als Ganzes steht? Das Zürcher Beratungsunternehmen Trib3s, das aus der Social-Media-Agentur SMLY hervorgegangen ist, will darauf mit dem neuen Angebot SoulOS eine Antwort geben.

SoulOS soll die Identität einer Organisation – Kultur, Führung, Angebot, aber auch aktuelle Trends und Themen – in eine Art gemeinsame Wissensbasis übersetzen, auf die sowohl Mitarbeitende als auch KI-Systeme zugreifen können. KI-Agenten sollen diese Grundlage als Kontext lesen und ihr Handeln danach ausrichten, während ein sogenanntes «Human Gate» sicherstellen soll, dass Menschen an wichtigen Stellen weiterhin die Kontrolle behalten, wie Trib3s mitteilet.

«Die meisten Organisationen fragen heute, welche KI-Werkzeuge sie einführen sollen. Die wichtigere Frage ist, woran sich diese KI orientiert, woher sie ihr Wissen holt und wie es aktuell bleibt», lässt sich Mitgründer Marc Leuzinger in einer Medienmitteilung zitieren. Es gehe darum, dass KI «nicht irgendetwas automatisiert, sondern das Richtige».

Hinter dem Produkt steht laut Unternehmen eine hausinterne Theorie zur «Digitalen Gesellschaft» von Leuzinger und Mitgründerin Sarah Nünlist, die im Herbst 2026 als Buch erscheinen soll. Sie beschreibt eine Organisation nicht als feste Grösse, sondern als Struktur, die sich aus ihrer Kommunikation laufend selbst hervorbringt. «Jedes Gespräch, jede Handlung, jede Entscheidung erzeugt Resonanz, die auf die Identität der Organisation zurückwirkt», wird Nünlist in der Mitteilung zitiert.

Das Unternehmen wurde 2010 unter dem Namen SMLY als eine der ersten Schweizer Social-Media-Agenturen gegründet und hat nach eigenen Angaben unter anderem für die Schweizerische Post, SWISS, Coop und Schweiz Tourismus Kampagnen realisiert. Seit 2024 firmiert es als Trib3s und positioniert sich seither als Beratungsfirma an der Schnittstelle von Technologie, Gesellschaft und Organisation. Als weiterer Ableger entstand zudem contentfry, eine SaaS-Plattform für Social-Media-Walls. (pd/nil)