Publiziert am 13.03.2025

Somedia wird neuer Netzwerkpartner des Edit-a-thons. Das Medienunternehmen ergänzt das bestehende Partnernetzwerk mit EqualVoice-Initiative, ETH Zürich, TX Group, Ringier und Wikimedia CH.

Der Edit-a-thon am 6. Mai 2025 findet an drei Standorten statt: im Ringier-Pressehaus in Zürich, im Medienhaus der Somedia in Chur und in der Zondacrypto-Arena in Davos. Das Thema lautet «Frauen im Sport» und steht im Zusammenhang mit der Uefa Women's Euro 2025.

Parallel zum Schweizer Event wird erstmals auch in Ungarn ein Edit-a-thon organisiert, durchgeführt von Ringier Ungarn, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.

Der Verein Prowah (Professional Women of African Heritage) ist neuer Content-Partner. Die Host City Zürich beteiligt sich als Eventpartnerin. (pd/cbe)