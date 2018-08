Bereits im zweiten Jahr kann die Zurich Game Show die gesamte Fläche der Messe Zürich belegen. Die Besucher erwartet vom 14. bis 16. September in sieben Hallen alles rund um das Thema «Games und moderne Spielwelten». Über 30‘000 Besucher werden am grössten Event der Schweiz für Gaming, eSport, Digital Lifestyle und Cosplay erwartet, wie es in einer Mitteilung heisst.

Hotspot für Digital Entertainment

Wie bereits bei der ersten Ausgabe stehen Computer- und Konsolen Games im Mittelpunkt. An den Ständen der internationalen Aussteller können die neuesten Games und die aktuellste Hardware getestet werden. Diverse Publisher präsentieren exklusiv in der Schweiz neue und kommende Games. Hunderte PCs und Konsolen stehen zum Spielen bereit.

Eine Halle ist dem eSport gewidmet: Die besten eSport Teams der Schweiz messen sich in Show Matches auf einer riesigen eSport-Bühne und diverse eSport-Teams stellen sich dem Publikum an eigenen Ständen vor. Auf den Bühnen wie auch an Ständen der Aussteller werden eSport-Turniere zum Mitmachen für alle Besucher angeboten. Auch die Fans von Nintendo kommen auf ihre Kosten. Nebst einem grossen Stand mit vielen Neuheiten wird auch die Schweizer Meisterschaft in «Splatoon2» stattfinden. In einem separaten «Ü18 Bereich» werden die neuesten Titel für erwachsene Gamer gezeigt.

Gamedesign und Virtual Reality

Virtual und Augmented Reality sowie Schweizer Games erhalten einen starken Auftritt an der Zurich Game Show. Über 30 Studios zeigen ihre neuesten Werke. Diverse Anbieter neuester Virtual Reality Erlebnisse bieten ihre aktuellen Produkte zum Testen an. In der «Generation Future Zone» erfahren Familien, Lehrende und Behörden, was im Bereich Games für Kinder und Jugendliche sinnvoll und angesagt ist. Speziell geschultes Personal bietet Beratungen bezüglich Medienkompetenz, spielerisches Lernen mit Games und eLearning Tools an. Zu allen Themenbereichen bieten die Veranstalter ein spannendes Panel Programm mit ausgewiesenen Fachkräften als Redner an.

Stars und Superhelden

In der «Geek & Superhero Hall» präsentieren sich nationale und internationale Cosplayer, die täglich auch an Cosplay Contests auf einer grossen Bühne präsent sind. Lara Croft, Spiderman, Stormtrooper, Ghostbusters und viele weitere bekannte Charaktere sind nicht nur als Cosplayer vor Ort, sondern eben auch Superhelden in Games. Stars aus der Gaming Welt, von Schauspielern, die auch als «Game Voices» bekannt sind bis zu Youtubern und Creators grosser Game Titel werden an die Zurich Game Show anreisen und den Fans für Autogramme und Fotos zur Verfügung stehen. Das Programm wird in den nächsten Tagen bekannt gegeben.

Next Level Playground

In der Halle «Next Level Playground» werden moderne Spielewelten von «Urban Golf» über Dart, Billard bis Laser-Games präsentiert. Die Halle 7 schliesslich bringt unter dem Titel «Modelling & Tabletop Hall – Create your own world!» die neuesten Tisch-Spiele und alles rund um Modellbau zusammen. Fans von Tabletop Spielen bauen sich ganze Landschaften für ihre Lieblingsspiele und gestalten ihre eigenen Spielfiguren. Logisch, dass da auch alles rund um Modellbau passt: von selbst gebauten Spielen, neuen Rennauto- und Flugzeug-Modellen bis zu Drohnen. Ein grosses Magic Karten Turnier und Aussteller mit weiteren Trading Cards bieten Einblick in die Welt der moderne Karten Spiele.

Tickets sind bei Starticket erhältlich. Der Vorverkauf wird empfohlen. Weitere Infos gibt es hier. (pd/cbe)