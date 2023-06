Zusammen mit der Agentur Aroma führt die ETH Zürich Jugendliche und Erwachsene auf eine Reise mit Hilfe von Augmented Reality. Auf spielerische Weise können User im AR-Parcours «Morph Tales» erleben wie Künstliche Intelligenz und Menschen zusammenarbeiten, wie es in einer Mitteilung heisst.

Von einem Aufsteller winkt ein grossformatiger Morph – eine Spielfigur auf KI-Basis, die in Minigames trainiert werden kann. Per Touchscreen können die Teilnehmenden mehr über das Spiel erfahren. Die vier Minigames können an mobilen Pop-up-Ständen gespielt werden, die den räumlichen Gegebenheiten angepasst und zu einem Parcours kombiniert werden können. Das Standkonzept ist flexibel mit weiteren Minigames ausbaubar.

Das gemeinsam entwickelte Standkonzept von «Morph Tales» ist gemäss Mitteilung modular gestaltet: Der Stand besteht aus dem Aufsteller «Morphtopia» mit auffälliger Leuchtschrift und dem integrierten Touchscreen, der Einblick in das Treiben in Morphtopia, dem Campus für die erfolgreichsten Künstlichen Intelligenzen, bietet.

Bis auf Weiteres sind die «Morph Tales» von Aroma in der Haupthalle der ETH Zürich zu sehen. Tablets können bei der Campus Info in der Haupthalle ausgeliehen und Zeitslots online gebucht werden. Weitere Informationen zum AR-Parcours können hier nachgeschaut werden. (pd/yk)