Eyeloveyou: Stefan Kempf wird Leiter Digital

Stefan Kempf wird neuer Leiter Digital bei Eyeloveyou, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Zuletzt hat er den digitalen Bereich der «TagesWoche» geleitet und dort als Projektleiter seine Skills in User Experience, Webdesign und -entwicklung sowie digitaler Kundenpflege eingebracht. Mit einem Bachelor in Interaktionsleitung und Prozessgestaltung und als ausgebildeter Informatiker sei er bestens für die anstehenden Projekte bei Eyeloveyou gerüstet, schreibt die Agentur.

Zudem verkündet Eyeloveyou drei neue Digitalkunden. Im Rahmen von Stadt.Geschichte.Basel wird ein umfassendes Online-Archiv der Basler Geschichte entstehen. Für die Akademie der Naturwissenschaften Schweiz konzipiert und gestaltet die Agentur den Relaunch der umfangreichen Online-Wissensdatenbank. Und: Zur Feier des 100-jährigen Jubiläums des Literaturnobelpreises von Carl Spitteler lanciert die Agentur verschiedene Massnahmen, die online wie offline angesiedelt sind. (pd/wid)