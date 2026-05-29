Localsearch: Stefano Santinelli tritt als CEO zurück

Publiziert am 29.05.2026

Die formelle Übergabe der CEO-Funktion erfolgt per sofort. Stefano Santinelli begleitet die Übergangsphase noch bis Ende Juni, heisst es in einer Mitteilung.

Santinelli hatte Localsearch seit dem 1. Oktober 2016 geführt. Nach 10 Jahren als CEO hat er entschieden, sich neu zu orientieren. «Die Zeit bei Localsearch war für mich sehr prägend. Unser Geschäft musste sich immer wieder neu erfinden - vom ‹Telefonbuch-Unternehmen› hin zu einem digitalen Marketing- und Plattformanbieter, zuletzt geprägt durch die Dynamik rund um künstliche Intelligenz», wird er zitiert.

Bis zur definitiven Nachfolgeregelung übernimmt John Lee, bisher Chief Strategy und New Business Officer sowie stellvertretender CEO, die Funktion des CEO ad interim. Unterstützt wird er von CFO Roland Hunn. Über die permanente Nachfolge will das Unternehmen zu einem späteren Zeitpunkt informieren. (pd/spo)