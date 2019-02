Online Video Marketing: StoryUp kooperiert mit Thomas Hutter

Die Beratungsfirma Hutter Consult und die Video-Marketing-Agentur StoryUp wollen in Zukunft strategisch eng zusammenarbeiten.



Wie sie in einer Mitteilung schreiben, werden sie Angebote und Seminare rund um digitale Kommunikation und Video Marketing entwickeln. Von der strategischen Beratung über die Kreation und Produktion von Video Content bis hin zur bezahlten Distribution über Kanäle wie Facebook, Instagram, YouTube, Google oder LinkedIn bieten die beiden Unternehmen «alles aus einer Hand».



Das erste gemeinsame Seminar «Video Marketing und Produktion» findet am 21. und 22. Mai 2019 in Zürich statt. (pd/eh)