Nutzer von Facebook, Instagram und WhatsApp hatten am Mittwochabend weltweit teils mit massiven Störungen zu kämpfen. In einem der längsten Ausfälle der vergangenen Jahre seien die drei Online-Dienste des Konzerns zum Teil stundenlang nicht erreichbar, wie die SDA in einer Medienmitteilung schreibt.

Ein Facebook-Sprecher bestätigte am Mittwoch die Störungen. Über den Kurznachrichtendienst Twitter teilte Facebook den Nutzern mit, an der Behebung der Ausfälle zu arbeiten und betonte, es handle sich nicht um einen Hacker-Angriff. Der Internetseite «Downdetector» zufolge seien vor allem Teile Europas, Japan sowie einige Teile der USA von der Panne betroffen gewesen.

We're focused on working to resolve the issue as soon as possible, but can confirm that the issue is not related to a DDoS attack.