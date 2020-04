Wie wichtig der zuverlässige Zugriff auf E-Mails und die Erreichbarkeit der eigenen Website ist, hat sich in den letzten Wochen unter dem Lockdown eindrücklich gezeigt. Doch was, wenn für einmal doch nicht alles so läuft, wie es sollte? Glücklich, wer einen lokalen Anbieter gewählt hat, der seine Dienste in der Schweiz betreibt.





Der Basler Webhosting-Anbieter Cyon greift in seiner aktuellen Online-Kampagne diese Thematik auf und sagt darin, was Kunden auch im Falle eines Falles vom Webhosting-Unternehmen erwarten können: «Grandiosen Support mit viel Herzblut von echten Persönlichkeiten». Etwa von Gina, Willy oder Nico, sowie von allen anderen Cyonistas.



Verantwortlich bei Cyon: Salome Burkardt, Philipp Zeder und Tom Brühwiler, alle Marketing und Kommunikation) (pd/wid)