Best of Swiss Web: «Swissgrid 24/7» gewinnt Hauptpreis

Publiziert am 16.04.2026

An der 26. Best of Swiss Web Award Night vom 16. April 2026 in der Eventlocation The Hall in Dübendorf wurde «Swissgrid 24/7» von Cando für Swissgrid zum «Master of Swiss Web 2026» gekürt. Das Projekt setzte sich in einem dreistufigen Wahlverfahren – bestehend aus Fachjury-Urteil, Leserwahl und Live-Voting des Saalpublikums – gegen neun weitere Kandidaten durch.

Die Anwendung macht die Vorgänge im Schweizer Stromnetz in nahezu Echtzeit sichtbar und visualisiert eine grosse Menge von Datenpunkten für Mitarbeitende mittels Animationen. Das Projekt gewann zusätzlich Gold in den Kategorien Technology und User Experience, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend heisst.

Die über 100-köpfige Fachjury vergab insgesamt elf Goldauszeichnungen in folgenden Kategorien:

Brand Experience: «Grittibänz im Benz» für Migros (ESE Agency)

Business: «Switzerland Travel Centre – Relaunch» (Unic)

Creativity: «acsono.com» für Acsono (Bold)

Digital Commerce: «Bettybossi.ch» für Betty Bossi (Unic, Convotis Schweiz, Digital Innovation Lab)

Innovation: «Agridata.ch» für das Bundesamt für Landwirtschaft (TI&M)

Marketing: «Axa ‹Keep on Kicking›» (Publicis Zürich, Mindshare)

Performance Campaigns: «Mit digitalen Massnahmen zum Match fürs Leben» für Blutspende SRK Schweiz (Blueglass Interactive)

Productivity: «Echo Charlie» (Echo Charlie)

Public Value: «Plural – Plattform für demokratische Mitgestaltung» (Plural, Sitewerk, Dreipol)

Technology: «Swissgrid 24/7» für Swissgrid (Cando)

User Experience: «Swissgrid 24/7» für Swissgrid (Cando)

Den Goldbach Crossmedia Award 2026 gewann das Projekt «Brack Super League – Unboxing Football» für Brack.Alltron von Brinkertlück und Mediaschneider (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)

Die Gesamtliste aller Best of Swiss Web Gold-, Silber- und Bronze-Gewinner finden Sie hier.