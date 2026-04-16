Publiziert am 16.04.2026

Brack hat den Goldbach Crossmedia Award 2026 gewonnen. Der Onlinehändler setzte sich gemeinsam mit den Agenturen Brinkertlück und Mediaschneider gegen 29 weitere nominierte Kampagnen durch. Die Auszeichnung wurde an der Best of Swiss Web Award Night in der Eventlocation The Hall in Dübendorf vergeben.

Die Kampagne «Unboxing Football» verknüpft E-Commerce mit Live-Sport. Das Konzept überträgt das «Unboxing»-Prinzip – das Auspacken eines Pakets – in die Welt des Fussballs, wie es in einer Mitteilung heisst. Rund um die Brack Super League wurden während laufender Spiele in Echtzeit exklusive Angebote aktiviert, abgestimmt auf Momente im Spielgeschehen.

Die Kampagne war crossmedial angelegt und umfasste Social Media, Online-Formate, TV, (D)OOH-Flächen sowie Print-Inserate. In den Stadien waren Bandenwerbungen, Stadion-TV, gebrandete Ballstehlen und eine Brack-Paket-Ballsäule präsent. Ergänzend setzte Brack auf Newsletter, Blogbeiträge, Verlosungen und die Dealplattform «90-Minuten-Deal». Ausgewählte B2B-Events verlagerte das Unternehmen ebenfalls in die Stadien der Brack Super League; ein Mitarbeitendenanlass in der Swissporarena Luzern zählte rund 1300 Teilnehmende.

Silber ging an «100 Jahre Migros» von Migros Supermarkt AG, umgesetzt mit den Agenturen Wirz Group, AGESE Agency, Teil.ch, Tit-pit, Jeff Zürich, Suki, Mutabor Design, Apps with Love sowie Dentsu Switzerland. Bronze gewann «Das Spiel deines Lebens» vom Fonds für Verkehrssicherheit, realisiert mit Family. Den Publikumspreis erhielt «Du bisch mir wichtig – Herzenssong über Geschwisterliebe» vom Förderverein für Kinder mit seltenen Krankheiten von Manuela Stier. (pd/cbe)

Weitere Informationen zu Gewinnern und Shortlist-Nominierten gibt es hier.