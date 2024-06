Blick: Synthetisierte Stimme der Chefin liest Artikel

Soziale Medien

Bund regelt Umgang mit Kommentaren

Die Bundesverwaltung darf künftig Social-Media-Kommentare löschen, wenn diese offensichtlich falsch sind und der Desinformation dienen. Der Bundesrat hat am Mittwoch eine entsprechende Verordnung per 1. August in Kraft gesetzt.