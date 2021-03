In den sozialen Medien formierte sich am Donnerstagmorgen eine Gegenbewegung zu den Kundgebungen von Corona-Massnahme-Kritikern. Unter den Hashtags #noLiestal #noAltdorf sprachen sich bis am Mittag fast 15'000 Personen für Solidarität und Vernunft aus. In den Beiträgen auf dem Netzwerk Twitter etwa waren zahlreiche Bilder von selbstgeschriebenen Plakaten zu sehen, mit denen zur Einhaltung der Massnahmen gegen die Ausbreitung der Pandemie aufgerufen wurde.

Unter den Online-Demonstranten sind auch Exponenten der Schweizer Medien- und Kommunikationsbranche anzutreffen. So etwa Republik-Journalist Daniel Biswanger. Er posiert mit Hygienemaske:

Indessen aktiviert Satiriker Victor Giacobbo in einem Video-Post seine Figur «Fredy»:

Knackeboul, der für das Digital-Medium Watson arbeitet, schrieb seine Botschaft auf Papier:





#noliestal



obwohl es verrückt ist, zu meme-zeiten ein blatt in die kamera zu halten.



das ist wichtig! helft mit und teilt oder postet auch ein solches bild. demonstriert so für die vernunft und solidarität und gegen die menschenverachtung der coronademos pic.twitter.com/HBPDSLixSD — Knackeboul (@Knackeboul) March 25, 2021

Natascha Beller, die unter anderem für das Schweizer Radio und Fernsehen SRF Filmprojekte realsiert, präsentiert ihre Nachricht auf einer Baby-Windel:





Auch Satiriker Renato Kaiser macht mit:

Hab die Schnauze voll von den selbstgefälligen Virusschleudern. Darum demonstrier ich auch. Aber ohne andere anzustecken. Für wirksame Massnahmen. Gegen die Rücksichtslosigkeit von Liestal.



Helft mit, macht so ein Bild mit #NoLiestal dazu und zeigt:



Die Vernünftigen sind mehr. pic.twitter.com/wfViMagugv — Renato Kaiser (@Renato_Kaiser) March 25, 2021

Ebenso Christina Kehl, Geschäftsführerin von Swiss Fintech und Mitglied im Beirat für Digitale Transformation des Schweizer Bundesrates:

Lanciert wurde die Aktion «digitalen Gegendemonstration» von Satiriker Nils Althaus. Er strebte 20'000 Teilnehmende an. (eh)