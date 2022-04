Twitter: Tesla-Chef Elon Musk wird grösster Aktionär

Tesla-Chef Elon Musk ist mit einem Anteil vom 9,2 Prozent zum grössten Aktionär von Twitter geworden. Die Aktie des Kurznachrichtendienstes stieg danach im vorbörslichen US-Handel zeitweise um mehr als ein Viertel.



Musk gehört zu den bekanntesten Twitter-Nutzern mit gut 80 Millionen Abonnenten. Erst vor rund einer Woche liess Musk bei Twitter darüber abstimmen, ob der Dienst sich rigoros an den Grundsatz der Redefreiheit halte. «Die Konsequenzen dieser Umfrage werden bedeutend sein», schrieb er dazu. In der Umfrage befanden 70 Prozent, dass Twitter aus ihrer Sicht die Redefreiheit nicht konsequent genug umsetze.



Vor allem Konservative und Anhänger von Ex-Präsident Donald Trump haben Twitter unter anderem für das Vorgehen gegen falsche und zweifelhafte Informationen über das Coronavirus kritisiert. Trump ist nach seinen unterstützenden Worten für seine Anhänger, die am 6. Januar 2021 das Kapitol stürmten, bei Twitter verbannt. Der Dienst betonte bisher auch, dass es für den Ex-Präsidenten keinen Weg zurückgebe.



Musk hatte in der Anfangszeit der Pandemie selbst die Gefahren durch das Virus heruntergespielt – und kritisierte die Covid-Einschränkungen in Kalifornien als «faschistisch». Für ihn ist Twitter ein wichtiger Kommunikationskanal.



Musk ist der mit Abstand reichste Mensch der Welt. Der Finanzdienst Bloomberg schätzt sein Vermögen auf 273 Milliarden Dollar – vor allem dank der Anteile am Elektroauto-Hersteller Tesla und der Weltraumfirma SpaceX. Der Börsenwert von Twitter lag zuletzt bei gut 31 Milliarden Dollar. (awp/sda/dpa/tim)