Ab dem 30. Oktober werden die ZSC Lions nicht nur das Hallenstadion zum Kochen bringen, sondern auch im digitalen Counterfeit begeistern. Die ZSC Lions verpflichten das schweizweit erste NHL-E-Sports-Profiteam, wie es in einer Mitteilung heisst.

Mit diesem Schritt wage der Zürcher Stadtklub als erstes Eishockey-Team der Schweiz den Schritt in den Sport der Zukunft. Das etablierte Team «The Black Jacks» wird künftig im bekannten ZSC-Dress auf dem digitalen Eis auflaufen, wie es weiter heisst.

Die Jungs seien keine No Names in der E-Sports-Landschaft. Sie hätten in den letzten Monaten bereits bewiesen, dass sie die gleiche Gewinner-DNA innehätten, wie die Spieler des «realen» Eishockeys. Kommende Saison wird das neue ZSC-E-Sports-Team als Vizemeister in der German Championship League an den Start gehen. Zudem werden sie auch auf die besten Teams Europas treffen, in der Pro Division der European Champions League. Nach ihrem Aufstieg nehmen sie nun zum zweiten Mal in dieser Division Teil und wollen dort laut Mitteilung die Playoffs erreichen.

Mit dem neuen E-Sports-Engagement versprechen sich die ZSC Lions, die aktuelle Begeisterung rund um das aufkommende Thema einzufangen. Zudem spricht der Klub damit ein frisches, junges Publikum an, das bis anhin nicht mit dem etablierten Eissport in Kontakt kam. (pd/cbe)