Zattoo: Tina Rodriguez übernimmt ad interim

Publiziert am 11.03.2026

Der Streaming-Anbieter Zattoo bekommt eine neue Führung: Tina Rodriguez wird per 1. April CEO ad interim, wie das Unternehmen mitteilt. Sie folgt auf Roger Elsener, der das Unternehmen Ende April verlässt, um die Leitung von SRF zu übernehmen. Rodriguez ist seit Januar 2026 als Chief Consumer Officer bei Zattoo tätig und verantwortet das Direct-to-Consumer-Geschäft sowie die Unternehmenskommunikation (persoenlich.com berichtete). Zuvor war sie in leitenden Positionen bei Liberty Global, Sunrise, UPC Schweiz und Unity Media tätig, mit Schwerpunkten in Customer Experience und Entertainment-Produkten.

Elsener stand seit Oktober 2024 an der Spitze von Zattoo. In seiner Amtszeit schloss das Unternehmen Kooperationen im Ad Sales mit HBO Max und Paramount+, gewann neue Plattformpartner wie Digitec Galaxus und WWZ und integrierte die Mediatheken von ARD und ZDF, heisst es weiter. Verwaltungsratspräsident Daniel Mönch würdigte Elseners Beitrag und betonte, mit Rodriguez gewinne das Unternehmen eine Führungspersönlichkeit, «die Stabilität und frische Perspektiven vereint».

Mit der internen Nachfolgelösung will Zattoo Kontinuität sicherstellen. Rodriguez kündigte an, die bisherige Strategie in enger Abstimmung mit Verwaltungsrat und Management fortzuführen und gleichzeitig neue Impulse zu setzen. Eine dauerhafte Regelung der CEO-Nachfolge wurde noch nicht kommuniziert. (pd/spo)