Zattoo: Tina Rodriguez wird Chief Consumer Officer

Publiziert am 10.12.2025

Tina Rodriguez übernimmt die Position des Chief Consumer Officer bei Zattoo, teilt das Unternehmen mit. Sie leitet das Direct-to-Consumer-Geschäft und den Bereich Corporate Communications, heisst es in einer Mitteilung. Der Director Direct-to-Consumer Schweiz, Manuel Egli, wird künftig an Rodriguez berichten. Rodriguez berichtet ihrerseits direkt an CEO Roger Elsener und wird Teil des Managements.

Rodriguez kommt von Liberty Global, wo sie zuletzt als Vice President Customer Experience tätig war. Zuvor arbeitete sie als Vice President Entertainment und Senior Director Customer Engagement bei Sunrise und UPC Schweiz sowie in Führungspositionen bei Liberty Global und Unity Media in Deutschland. Sie hat einen Abschluss in Betriebswirtschaft.

Aussedem verlässt Constanze Gilles Zattoo auf eigenen Wunsch zum 31. Dezember. Sie war seit Juni 2022 für das Konsumentengeschäft und seit Mitte 2025 zusätzlich für Corporate Communications verantwortlich. (pd/spo)