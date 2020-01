Twitter als Kommunikations- und Werbeplattform: Die Professionalisierung auf Kunden- und Agenturseite bedinge vertieftes Wissen über die ständig neuen Möglichkeiten, um die Potentiale von Twitter weltweit optimal auszuschöpfen. Deshalb biete Twitter seit 2019 eine zertifizierte Weiterbildung in der Schweiz an, heisst es in einer Mitteilung.

Die Twitter Academy Switzerland richtet sich in erster Linie an Mitarbeitende von Kommunikations- und Marketingabteilungen, Media-Verantwortliche und Agenturen. Twitter-Ambassador Frank Bodin sowie drei Twitter-Experten von Httpool führen durch den Kurs, der aus vier Modulen und einem abschliessenden Test besteht. Der Kurs ist kostenlos. Die Kurssprache ist Hochdeutsch. Jeder Kursteilnehmer, der den Test erfolgreich absolviert, erhält ein personalisiertes Zertifikat.

Laut Bodin sind für den 16. Januar an der Hochschule für Wirtschaft in Zürich noch einzelne Plätze frei. «Die Anmeldung erfolgt nach dem First-come-first-served-Prinzip. Es empfiehlt sich, sich oder Leute aus dem Team noch heute bei der #TwitterAcademy anzumelden», so Bodin. Informationen zur Anmeldung findet man auf twitteracademyswitzerland.com. (pd/eh)