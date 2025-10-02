Swisscom: Überspringen von Replay-Werbung wird teurer

Publiziert am 02.10.2025

Wer bei Swisscom die Replay-Werbung überspringen will, muss dafür ab dem 1. November mehr bezahlen. Wie Blick.ch berichtete, steigt der Preis für diese Zusatzfunktion um zwei Franken auf neu 8.90 Franken pro Monat.

Swisscom begründet den Preisanstieg damit, dass künftig mehr Werbung übersprungen werden könne (persoenlich.com berichtete). Dies, weil ab dem 1. November auch die SRG auf ihren Sendern unüberspringbare Werbung im Replay-Modus einführt. Private Sender wie 3+ oder ProSieben nutzen diese Werbeform bereits. Zudem verlängert sich die Dauer der Werbeblöcke zu Beginn einer Sendung von bisher sieben auf neu bis zu 30 Sekunden.

Laut einer Swisscom-Sprecherin bleiben die Preise für die klassischen Blue-TV-Abos unverändert. Die Funktion zum Überspringen der Werbung sei freiwillig und monatlich kündbar. Andere Anbieter wie Sunrise, Salt oder Quickline haben für ihre entsprechenden Angebote bisher keine Preiserhöhungen angekündigt. (cbe)