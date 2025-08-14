Publiziert am 14.08.2025

Was private TV-Unternehmen wie CH Media, Seven.One Entertainment Group und RTL Deutschland zusammen mit den Verbreitern bereits 2022 initiiert haben, wird zur flächendeckenden Branchenlösung. Neu wird auch die SRG in ihren linearen TV-Programmen die sogenannten Replay-Ads einsetzen. Das steht in einer gemeinsamen Medienmitteilung von Verband Schweizer Privatfernsehen (VSPF) und SRG.

«Ein Anliegen, den Werbemarkt zu stärken»

Walter Bachmann, Generalsekretär der SRG, kommentiert den Schritt so: «Für die SRG ist es ein Anliegen, den Schweizer Medienplatz als Ganzes zu stärken – dazu gehört auch der Werbemarkt.»

Heute werden rund 30 bis 40 Prozent der TV-Inhalte in der Schweiz zeitversetzt konsumiert – Tendenz steigend. Replay-Ads bieten die Möglichkeit, den damit verbundenen Rückgang im klassischen TV-Werbemarkt mindestens teilweise zu kompensieren.

Bei der Weiterentwicklung des nun in der Branche vereinbarten einheitlichen Modells wurde eine möglichst nutzerfreundliche Umsetzung angestrebt, die sich am veränderten Sehverhalten orientiert. So wird die Werbung gezielt beim Start, Pausieren oder Vorspulen von Inhalten eingeblendet und präzise einsetzbar an die heutigen Nutzungsgewohnheiten angepasst und mit punktgenauem Wiedereinstieg in das Programm.

Private Sender als Wegbereiter

Bereits seit Oktober 2022 setzen private TV-Gruppen wie CH Media, Seven.One Entertainment Group und RTL Deutschland auf das Replay-Modell. Dank der Weiterentwicklung gemeinsam mit den Verbreitern und den Vermarktern wird das Produkt für Werbetreibende nochmals attraktiver gestaltet.

Ab November 2025 wird Replay-Werbung erstmals auch von der SRG mitgetragen – ein bedeutender Schritt hin zu einer flächendeckenden Branchenlösung, welche den Medienplatz nachhaltig stärkt. «Was wir 2022 als wirtschaftlich notwendige Innovation begonnen haben, wurde nun von der Branche gemeinsam weiterentwickelt – ein klares Bekenntnis zur Stärkung des TV-Werbemarkts in der Schweiz», lässt sich Wolfgang Elsässer, Leiter TV National CH Media und Präsident des Verbands Schweizer Privatfernsehen VSPF, in einer gemeinsamen Medienmitteilung zitieren.

Die technische Ausführung erfolgt wie bis anhin plattformübergreifend durch alle an der Branchenlösung teilnehmenden Verbreiter, darunter Swisscom, Sunrise, Quickline, Salt, Zattoo und Teleboy.

Die Geschäftsführer der beiden Verbreiterverbände, Swissstream und Suissedigital, Patrick Dehmer und Simon Osterwalder, halten fest: «Die Replay-Branchenlösung zeigt, dass ein tragfähiger Interessensausgleich ohne Regulierung möglich ist und dabei kundenfreundliche und wirtschaftlich stabile Lösungen zwischen den Akteuren gefunden werden können.» (pd/nil)