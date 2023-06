TX Group: Ulrich Schmitt folgt auf Romy Schnelle

Romy Schnelle, vormals Partnerin und seit Mai Geschäftsführerin beim High-Tech Gründerfonds (HTGF), scheidet per Juni aus dem Investment Committee (IC) von TX Ventures aus. Neu wird das IC durch Ulrich Schmitt geleitet, wie es in einer Mitteilung heisst. Schmitt sei Partner beim HTGF und ausgewiesener Experte in den Bereichen B2B Fintech und Cyber Security.

Romy Schnelle habe in ihrer Funktion massgeblich zur Transformation der Corporate Venture Capital Einheit hin zu einem unabhängigen, auf Fintech fokussierten Venture Capital Fonds und zur Gründung des 100 MCHF TX Ventures Fonds beigetragen. «Gemeinsam ist es uns gelungen, TX Ventures als einen führenden unabhängigen Fintech VC zu positionieren», wird Schnelle zitiert. «Darauf blicke ich – nicht nur aufgrund der zahlreich getätigten Investments – stolz zurück.»

Ulrich Schmitt ergänzt: «Ich freue mich sehr auf die neue Rolle und die Zusammenarbeit mit dem TX-Ventures-Team und allen IC-Mitgliedern. TX Ventures ist in sehr kurzer Zeit einer der führenden europäischen FinTech-Investoren geworden und hat ein starkes Portfolio aufgebaut. Mit meiner Fintech Erfahrung möchte ich zukünftig dabei unterstützen, gemeinsam mit dem TX Ventures Team diese Positionierung noch weiter auszubauen.» (pd/cbe)