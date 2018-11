Netcetera/Livingdocs: Umfassende Publishing-Lösung aus einer Hand

Die Softwarefirma Netcetera und der CMS-Hersteller Livingdocs haben eine strategische Partnerschaft vereinbart, um ein Set an Software-Komponenten für die Abwicklung des gesamten Publikationsprozesses zu lancieren. In einer integrierten Plattform sollen jegliche Anforderungen eines Verlags oder einer Kommunikationsagentur – wie die Inhaltserstellung, die Publikation auf den digitalen Endgeräten oder der Druck – abgedeckt werden, wie es in einer gemeinsamen Medienmitteilung heisst.

Die Herausforderung grosser Medienhäuser sei die Digitalisierung und damit einhergehende Konvergenz. Die integrierte Publishing-Lösung von Netcetera und Livingdocs – als kompletter Cloud-Service oder auch On-Premise – werde den stetig wachsenden Anforderungen an die Herstellung, Distribution und Analyse der eigenen Produkte und Formate gerecht, schreiben die beiden Unternehmen. Mit der Lösung reduzieren Medienhäuser gemäss Mitteilung die Komplexität und die Risiken von IT-Investitionen massgeblich.

Netcetera und Livingdocs haben bereits für die NZZ Mediengruppe zusammengearbeitet und die Publikationslösung verlagsweit für rund 800 Journalisten realisiert. «Mit dieser Partnerschaft bündeln und fokussieren wir unsere Kompetenzen und langjährige Erfahrung in der Verlagsbranche. So können wir den Kunden eine umfassende, integrierte Plattform anbieten, mit der sie für die digitalen Herausforderungen gewappnet sind», wird Andrej Vckovski, CEO von Netcetera, in der Mitteilung zitiert. (pd/as)