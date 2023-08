Zattoo / Init7: Unabhängiges Bundle-Angebot lanciert

Der TV-Streaming-Anbieter Zattoo und der Internetprovider Init7 bringen gemeinsam das Produkt Zattoo Home auf den Markt. Dabei würden Kundinnen und Kunden vom Glasfaser-Internet von Init7 und von TV-Sendern in Full-HD mit Zattoo profitieren, heisst es in der Mitteilung. Das neue Kombi-Angebot aus TV und Internet soll eine Alternative zu klassischen Bundle-Angeboten in der Schweiz bieten.

In der Schweiz haben 9 von 10 zahlenden TV-Kunden einen Bundle-Vertrag. Mit über 98 Prozent sind die am häufigsten genutzten Komponenten Internet und TV. Telefon, Mobilfunk oder Strom sind hingegen deutlich seltener Teil eines Bundle-Angebots. Gleichzeitig nutzen immer mehr Schweizerinnen und Schweizer das Internet auch für ihren TV-Empfangsweg, egal ob über IPTV oder TV-Streaming-Apps – Tendenz steigend. Hingegen nimmt der TV-Empfang via Kabel immer weiter ab.

«Indem wir die Vorteile von TV-Streaming mit schnellem Glasfaser-Internet kombinieren, erschliesst sich für uns ein enormes Potenzial», kommentiert Constanze Gilles, General Manager Direct-to-Consumer bei Zattoo, die Zusammenarbeit laut Mitteilung.

«Gemeinsam mit Zattoo freuen wir uns, ab sofort mit Zattoo Home powered by Init7 das Beste aus beiden Welten in einem Produkt zu vereinen», kommentiert Fredy Künzler, CEO von Init7.(pd/wid)