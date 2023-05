Das Komitee für Unicef Schweiz und Liechtenstein hat das «Digital Trust Label» für seine Online-Spendenplattform erhalten. Damit ist das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen die erste international tätige humanitäre Organisation, die das Label erhält und hebt damit die Bedeutung von digitalem Vertrauen in allen Bereichen hervor, heisst es in einer Mitteilung von Unicef und der Swiss Digital Initiative.

«Für Unicef ist Vertrauenswürdigkeit das höchste Gut, daher möchten wir stets das beste und sicherste Spendenerlebnis anbieten», wird Marc Uricher, Bereichsleiter Digital & Media bei Unicef Schweiz und Liechtenstein, zitiert. «Wir freuen uns daher sehr über die Auszeichnung mit dem einzigartigen ‹Digital Trust Label›. Es ist ein wichtiger Baustein für den Datenschutz und die optimale Nutzerführung für unsere Unterstützer», so Marc Uricher.

Die Verleihung des «Digital Trust Labels» an die Online-Spendenplattform von Unicef Schweiz und Liechtenstein ist laut Mitteilung ein wichtiger Meilenstein. Nicht nur, weil sie die erste internationale humanitäre Organisation sei, die das Label erhalte, sondern auch, weil sie das Bewusstsein für die Bedeutung des Nutzervertrauens in Spendenplattformen schärfe, die in der heutigen Welt für die humanitäre Arbeit von grundlegender Bedeutung seien. Das DTL-Prüfverfahren umfasst eine unabhängige Prüfung durch Dritte auf der Grundlage von 35 Kriterien in den Kategorien Sicherheit, Zuverlässigkeit, Datenschutz und faire Benutzerinteraktion, wobei der Benutzer im Mittelpunkt steht, heisst es weiter. Das Siegel bringt «Vertrauen und Einfachheit in die Technologie, indem es visuelle und untechnische Sprache verwendet, damit sich die Nutzer weltweit bei der Inanspruchnahme digitaler Dienste sicher fühlen».

Fathi Derder, Geschäftsführer der «Swiss Digital Initiative», kommentierte die Verleihung des Labels durch Unicef wie folgt: «Digitales Vertrauen ist ein grundlegender Bestandteil der laufenden digitalen Transformation, die jeden betrifft, der mit digitalen Technologien zu tun hat – von der Wissenschaft über humanitäre Organisationen bis hin zum privaten und öffentlichen Sektor. Die Verleihung durch UNICEF stellt einen Durchbruch für das ‹Digital Trust Label› dar, da es den humanitären Sektor über die Bedeutung von digitalem Vertrauen aufklärt und ihm die Tür öffnet». (pd/cbe)