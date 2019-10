Advandoo: Unternehmen hört per Ende Jahr auf

von Christian Beck

Advandoo in Zürich und Berlin stellt per Ende Jahr die Geschäftstätigkeiten aufgrund strategischer Überlegungen ein. Das Digital-Commerce-Unternehmen bestätigt auf Anfrage Informationen, die persoenlich.com vorliegen.

In einem Schreiben an Kunden und Partner heisst es, dass der Druck auf die Margen im Schweizer Handel zunehmend wachse. «Das führt dazu, dass die Bereitschaft schwindet, in nachhaltige Lösungen zu investieren. Das Marktumfeld für Dienstleister im Bereich Digital Commerce befindet sich sehr stark im Wandel und die Konsolidierungen bei den Plattformanbietern erschweren es mittelgrossen Anbietern zunehmend, sich zu positionieren», schreibt Advandoo.

Die laufenden Projekte würden «noch sorgfältig abgeschlossen». Danach ist Schluss. Was Gründer und CEO Adriano Zappacosta danach macht, ist nicht bekannt. «Über die Zukunftspläne von Herrn Zappacosta ist im Moment noch nichts bekannt», heisst es auf Anfrage. Die Frage, wie viele Mitarbeitende von der Schliessung betroffen sind, wurde nicht beantwortet.

Advandoo ist seit Mai 2013 in Zürich aktiv (persoenlich.com berichtete). Die Niederlassung in Berlin wurde im November 2017 eröffnet.