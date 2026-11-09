Equipe: Volare Group integriert Social-Media-Agentur

Publiziert am 09.11.2026

Die Agentur Equipe One aus Suhr ist neu Teil der Volare Group. Das gab sie am Montag in einer Mitteilung bekannt. Angaben zu Beteiligung oder Kaufpreis macht sie keine. Die beiden Unternehmen arbeiten nach eigenen Angaben bereits seit einiger Zeit zusammen und haben dieselbe Geschäftsadresse.

Die Volare Group ging aus dem Brennstoffhandel hervor und ist heute neben dem Energiehandel auch im Strassenbau und im Immobiliengeschäft tätig. Sie gehört hauptsächlich Daniel und Claudia Sieber. Zur Gruppe zählt unter anderem der Tankstellenbetreiber Volenergy. Laut dem österreichischen Wirtschaftsmagazin Trend vom 14. August beschäftigt der Konzern rund 200 Personen und erzielt einen Umsatz von 2,8 bis 3,2 Milliarden Franken.

Equipe tritt nach Angaben der Agentur weiterhin als eigenständige Marke auf. Sie soll ihr Know-how in Social-Media-Content und Performance-Marketing einbringen und im Gegenzug auf Ressourcen und Infrastruktur der Gruppe zurückgreifen können. Bestehende Verträge mit der Kundschaft sollen unverändert weiterlaufen.

Per Ende 2026 übernimmt Ilian Lässig die Geschäftsführung. Der heutige COO ist seit Anfang Jahr Mitglied der Geschäftsleitung und seit Kurzem Partner. «Unser Team bleibt, unsere Qualität bleibt, und mit der Gruppe können wir unseren Kundinnen und Kunden noch mehr bieten», lässt er sich in der Mitteilung zitieren. Die Mitgründer Marvin Richner, 2024 noch als Managing Partner aufgeführt, und Siria Berli bleiben im Verwaltungsrat. Matus Medek behält seine Funktion als Partner und Head of Content & Postproduction.

Die 2022 gegründete Agentur ist seit November 2024 Mitglied des Verbands Leading Swiss Agencies (persoenlich.com berichtete). Damals beschäftigte sie 24 Personen. Zu den Kunden zählten unter anderem Swiss, Securitas, Rivella und die SBB. (pd/nil)