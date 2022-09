Gleichstellung, Inklusion und Pride sind für die Facebook-Mutter Meta wichtige Themen. Gemeinsam mit Credit Suisse sowie den Schweizer Organisationen LOS, Pink Cross und dem Transgender Network Switzerland veranstaltet Meta Schweiz am Donnerstag, 15. September, von 9 bis 10 Uhr das Webinar «Aufbau einer inklusiven und intersektionalen Unternehmenskultur für LGBTQ+».

Im Rahmen des Webinars wird Tali Zimmermann-Baer, Head Diversity & Inclusion Switzerland, erläutern, wie Credit Suisse eine inklusive Unternehmenskultur aufgebaut hat und was sie dabei gelernt haben. «Die Unterstützung der LGBTQ+-Gemeinschaft und die Aktivierung unserer Verbündeten/Allies sind entscheidende Elemente, durch die wir Inklusion bei der Credit Suisse leben. Diese stärken unsere Unternehmenskultur und darauf sind wir besonders stolz», wird Tali Zimmermann-Baer, Head Diversity & Inclusion Switzerland bei Credit Suisse, in einer Mitteilung zitiert.

Anschliessend findet ein Roundtable mit allen Beteiligten statt, um das Thema LGBTQ+ Inklusion zu vertiefen. «Unternehmen spielen eine essenzielle Rolle im Einsatz für die LGBTQI+-Community. Warum? Marken und Führungskräfte sind heute mehr denn je Meinungsbildner und können in gesamtgesellschaftlichen Bewegungen eine grosse Rolle spielen. Dieser Verantwortung sind wir uns bewusst und freuen uns ausserordentlich auf die gemeinsamen Bemühungen mit unseren Partnern», so Johan Filip Axenpalm, Head of Policy Campaigns & Pride Co-Lead DACH bei Meta.

Interessierte können sich hier zum Webinar anmelden. (pd/cbe)