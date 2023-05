Unter dem Motto «Pack’s an!» will die IBW Höhere Fachschule Südostschweiz die Gen Z mit einer Werbekampagne auf TikTok für eine Weiterbildung an der höheren Fachschule begeistern, wie es in einer Mitteilung heisst. Dafür holt sie sich Unterstützung bei der Digital Marketing Agentur Rob Nicolas. Im Rahmen der Kampagne lanciert die IBW ihren eigenen TikTok-Kanal.

Die IBW reagiert gemäss Mitteilung auf den Trend zu immer jüngeren Studierenden und positioniert sich auf TikTok als praxisnahe und moderne Institution. Die Kampagne soll die vielseitigen Weiterbildungsangebote bewerben und zur aktiven Gestaltung der beruflichen Zukunft motivieren.

Für die Kampagne wurden vier Videos produziert. Die beiden Hauptvideos erzählen aus der Point-of-View-Sicht. Dabei wird den Usern aufgezeigt, wie man seinem aktuellen Beruf mit einer Weiterbildung einen neuen Karriereschwung verpassen oder seine Fähigkeiten erweitern kann, heisst es weiter. Zwei weitere Videos zeigen mit der Botschaft «Mach genau das, was du fühlsch!» die Vielfalt der Weiterbildungsmöglichkeiten an der ibW. Denn bei der Wahl der Weiterbildung zählen die eigenen Interessen und nicht die Meinungen anderer. (pd/yk)