Der Social-Media-Gigant Facebook will der Desktop-Version seiner Tochter WhatsApp seine Videokonferenz-Anwendung «Messenger Rooms» beifügen. Damit will das Unternehmen im Wettstreit mit Zoom und Google Meets einen Vorteil erkämpfen. «Messenger Rooms» soll mit einem bald erscheinenden Update in WhatsApp integriert werden.

«Chats leichter und natürlicher»

«Facebook spürt die erhöhte Nachfrage nach Echtzeit-Video-Chats. Zwischen WhatsApp und Messenger nehmen 700 Millionen Menschen pro Tag an Calls teil. Wenn User Zeit miteinander verbringen, soll sich das spontan anfühlen. Deswegen arbeiten wir daran, Video-Chats über alle unsere Produkte leichter und natürlicher zu machen», so Facebook bei der Veröffentlichung von «Messenger Rooms» im April (siehe Video im Tweet unten).

«Messenger Rooms» erlaubt es Anwendern, eine Videokonferenz für bis zu 50 Personen zu erstellen. Die Eingeladenen brauchen dabei auch keinen Facebook-Account. Die WhatsApp-Version soll laut einem Bericht von WABetaInfo sowohl eigenständig funktionieren als auch einen direkten Zugang zur Version auf dem Facebook Messenger erlauben.





Today, we shared a new way to feel directly connected with someone over video -- and announced new product updates across @messenger @facebookapp @instagram @whatsapp @facebookgaming and @portalfacebook pic.twitter.com/EeVoJMysC6