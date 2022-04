Twitter: Wie Musks Übernahme im Netz kommentiert wird

Bald dürfte Twitter einer Person gehören – Tech-Milliardär Elon Musk, dem reichsten Menschen der Welt. Am Montag gab der Onlinedienst bekannt, dass er sich mit Musk auf einen Deal geeinigt hat (persoenlich.com berichtete).

Musk hält bereits gut 9 Prozent und es reicht ihm, über die Marke von 50 Prozent zu kommen. Denn anders als bei Google oder dem Facebook-Konzern Meta halten Gründer und Top-Manager bei Twitter keine Aktien mit mehr Stimmrechten, die ihre Kontrolle über die Firma absichern könnten. Twitter und Musk geben sich bis Ende des Jahres Zeit, um den Verkauf abzuschliessen.

Dies scheint aber reine Formsache zu sein, weshalb Schweizer Medienschaffende, Branchenexpertinnen und Satiriker die Übernahme Musks bereits rege kommentierten – natürlich auf Twitter. Eine Auswahl:

Oliver Fuchs, interimistischer Republik-Chefredaktor, machte sich über jene Userinnen und User lustig, die nun so tun, als würden sie Twitter verlassen – nur weil der Dienst nun wie Facebook einer Person gehört. Konkret schrieb er, dass er diese «von einem schwerreichen Soziopathen betriebene Plattform» verlassen werde – mit dem Nachsatz, dass sein Facebookprofil Geschichte sei. Beides ist selbstredend ironisch zu verstehen.









Ähnlicher Meinung ist Digitalexpertin Sarah Genner, die davon ausgeht, dass aufgrund des Netzwerk-Effekts fast alle Userinnen und User auf Twitter bleiben würden. Zudem erwartet sie eine «kleine Abwanderung» zu Mastadon, das im Gegensatz zur vergleichbaren Plattform Twitter als dezentrales Netzwerk konzipiert ist.

Elon Musk kauft Twitter.



Das erinnert an 2014, als es hiess:



Facebook kauft WhatsApp.



Was ich nun erwarte: eine kleine Abwanderung zu Mastadon. Wie damals zu Threema & Co.



Aber der Netzwerk-Effekt wird sich auch hier durchsetzen. Fast alle werden bleiben.