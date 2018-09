Equipe: Wilder Tanz im Kleid aus Postauto-Polster

Die neue Postauto-App will die Suche nach der besten Reisemöglichkeit einfacher machen: Sie kombiniert nicht nur alle öffentlichen Verkehrsmittel der Schweiz, sondern auch Car-, Ride- und Bikesharing-Angebote. So erreicht man jeden Ort mit der Verbindung, die am besten für einen passt.

Für den Launch der App will Equipe diese passende Verbindung ganz sinnbildlich inszenieren, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Es werden Personen in verschiedenen Verkehrsmitteln gezeigt, die eine zum Verkehrsmittel passende Kleidung tragen: So entspricht etwa das Muster des Bussitzes dem Muster eines Rockes oder das Rot des Mobility-Lackes findet sich in der Kleidung wieder.

Strategische Basis der nationalen Kampagne bilden «Buyer Personas», die basierend auf dem Mobilitätsverhalten und -bedürfnissen gebildet und als Media-Zielgruppe modelliert wurden. Dadurch werden segmentspezifische Botschaften ausgespielt, die den jeweiligen Hauptnutzen in den Vordergrund stellen, so Equipe. Den Schwerpunkt der Kampagne liegt auf Digitalen Kanälen. Ergänzend dazu erfolgt die Bekanntmachung über Haltestelleninserate. (pd/eh)