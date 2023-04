Blindflug Studios verbindet KI-Technologie und Online-Marketing, um die Crowdfunding-Kampagne für ihr neues Computerspiel «Ground of Aces» anzukündigen, wie es in einer Mitteilung heisst.

In «Ground of Aces» errichten Spielerinnen und Spieler ihren eigenen Luftwaffenstützpunkt im Zweiten Weltkrieg, wie es weiter heisst. Dort verwalten sie historische Kampfflugzeuge und Piloten, um sie dann auf gefährliche Missionen zu schicken.

Mit Chat-GPT und KI zum digitalen Churchill

Im Crowdfunding-Video ist Winston Churchill auf einer Kino-Leinwand zu sehen. Das Publikum besteht aus britischen Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg. Auf der Ton-Spur ist auch Churchills unverkennbare Stimme zu hören, doch der ehemalige britische Premierminister, der Grossbritannien vor 80 Jahren im Krieg gegen die Achsenmächte angeführt hat, spricht von dem «digital battlefield of Kickstarter».

Chat-GPT machte es gemäss Mitteilung möglich, in kurzer Zeit den Ankündigungstext im Stil einer Ansprache von Churchill umzuwandeln. Die Voice KI von Play.ht wurde mit Tonaufnahmen von Churchill-Reden gefüttert, um den Text als Tondatei in seiner Stimme und Akzent zu generieren. Zudem generierte der Digital Humans Video Generator «D-ID» das Video, in dem eine digitale Version von Winston Churchill die Tondatei lippensynchron ausspricht.

Das Ankündigungsvideo wird auf YouTube und Sozialen Medien ausgestrahlt. Die Kickstarter-Kampagne kann unter diesem Link verfolgt werden. (pd/yk)