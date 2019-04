Swisscom: Wolfgang Elsässer wird neuer Cinetrade-CEO

Nach fast fünf Jahren an der Spitze des Rechte- und Content-Handelsunternehmens hat sich CEO Wilfried Heinzelmann entschieden, die operative Leitung per Juli 2019 abzugeben. Neu werde Wolfgang Elsässer die Aufgaben des CEO übernehmen. Elsässer verantwortet derzeit das TV & Entertainment Geschäft bei der Deutschen Telekom in Bonn, schreibt die Swisscom in einer Mitteilung.

Trotz intensivem Wettbewerb sei die Anzahl Abos unter der Leitung von Wilfried Heinzelmann sowohl im fiktionalen Bereich wie auch beim Sport-Angebot gesteigert worden. Das Portfolio sei neu ausgerichtet und neue Angebote wie Teleclub Now lanciert worden.

Wilfried Heinzelmann werde Cinetrade in beratender Funktion weiterhin zur Verfügung stehen. «Nach über 20 Jahren in der Führungsverantwortung bei Cinetrade und fast 5 Jahren als CEO habe ich den Wunsch, beruflich andere Schwerpunkte zu setzen. Zudem möchte ich auch mehr Zeit für meine Familie und Hobbys haben», begründet der noch amtierende CEO seinen Rücktritt.

Nach Führungspositionen bei Grundig, Premiere (heute Sky) und SES Astra habe Elsässer 2016 die Leitung der TV- & Entertainment-Sparte bei der Deutschen Telekom übernommen. In dieser Funktion hätte er die Produkte der Deutschen Telekom weiterentwickelt. (pd/log)