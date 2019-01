TV-Streaming: Zattoo übernimmt B2C-Geschäft von Mitbewerber

Der TV-Streaming-Anbieter Zattoo übernimmt das B2C-Geschäft von Magine TV Germany. Das Unternehmen stellt seinen TV-Streaming-Service in Deutschland am 28. Februar ein, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. 150’000 aktive Nutzerinnen und Nutzer werden von Zattoo ein Willkommensangebot erhalten.

Das Angebot Zattoo Premium, das monatlich 9,99 Euro kostet, können Magine-Nutzende zwei Monate lang kostenlos testen. Premium-User haben Zugriff auf mehr als 100 TV-Kanäle, darunter 70 Kanäle in HD-Qualität, und Funktionen für zeitversetztes Fernsehen. Dazu gehören Restart, Online-Aufnahmen und Live-Pausen. Darüber hinaus ist Zattoo Premium überall in der EU zugänglich.

Fokus auf B2B-Geschäft

Der Cloud-basierte Service Magine TV wurde im März 2013 in Schweden gegründet. Seit April 2014 steht er Nutzern in Deutschland zur Verfügung und bietet gemäss Mitteilung ein hochwertiges Angebot aller relevanten Free-TV- und vieler Pay-TV-Sender in HD. Magine TV hat nun beschlossen, sich mit seinem Endkundengeschäft aus dem deutschen TV-Streaming-Markt zurückzuziehen.

«Magine begann als Anbieter von Web-TV für Endkunden, verfolgt aber seit einiger Zeit die Strategie, in erster Linie ein Business-to-Business-Anbieter zu sein», wird Kamal Bherwani, Chairman von Magine, in der Mitteilung zitiert. Entsprechend hätten sie sich nun entschieden, nicht länger auf mehrere Geschäftsmodelle zu setzen, sondern sich auf ihre B2B-Strategie zu fokussieren. (pd/as)