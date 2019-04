Wunderman: Zukunft gestalten mit Künstlicher Intelligenz

Die Digitalagentur Wunderman hat aus den Büros München und Zürich gemeinsam mit seinem Kunden Microsoft Deutschland die Kampagne «Make Your Wish» ins Leben gerufen. «Make Your Wish» bringt individuelle Wünsche zur Künstlichen Intelligenz (KI) mit Experten und Entwicklerfirmen zusammen. Auf diese Weise können zum Beispiel auch mittelständische Unternehmen und Einzelpersonen die Zukunft mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz gestalten. Für das ambitionierte Projekt arbeitete Wunderman eng mit Microsoft zusammen und konnte seine Agenturkompetenzen Customer Engagement und Digital Campaigning zur Geltung bringen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Künstliche Intelligenz gilt als Zukunftstechnologie für Unternehmen und Konsumenten. In diesem Kontext, nimmt Microsoft eine besondere Haltung ein: Künstliche Intelligenz sollte die Fähigkeiten von Menschen erweitern, nicht ersetzen – und dabei ethischen Gesichtspunkten entsprechen. Um dies zu erreichen, muss Künstliche Intelligenz eine Technologie sein, die zum Nutzen aller entwickelt wird. Zum Beispiel auch durch die Co-Creation mit Endkunden.

«Wenn wir möchten, dass alle Menschen vom Fortschritt und den Chancen profitieren, die neue Technologien wie Künstlicher Intelligenz bieten, müssen wir auch alle Menschen in die neue Zeit mitnehmen», wird Martin Grosse, CMO Microsoft Deutschland, in der Mitteilung zitiert. In diesem Sinne verbinde «Make Your Wish» die Wünsche von Einzelpersonen mit hochspezialisierten Experten zur Umsetzung.

Aufgrund des grossen Erfolges der Kampagne wurde «Make Your Wish» auch in gesamten Mittleren Osten, Südafrika und Indien gelauncht.