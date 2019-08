Quickline: Zwei neue Köpfe im Verwaltungsrat

Die Quickline-Aktionäre haben an der Generalversammlung 2019 zwei neue Mitglieder in den Verwaltungsrat gewählt. Enrico Ardielli und Mathias Prüssing verstärken ab sofort das oberste Steuerungsgremium, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Beide würden zusätzliches Know-how ins Telekom-Unternehmen einbringen.



Enrico Ardielli (Bild oben) ist Chief Acquisition Officer der Avaloq-Gruppe sowie Präsident oder Mitglied des Verwaltungsrats der verschiedenen Tochterunternehmen der Avaloq-Gruppe in Europa, Asien und Australien. Der promovierte Betriebsökonom verfügt über 30 Jahre Erfahrung in internationalen Fintech-Unternehmen u.a. als Chief Financial Officer, Chief Operation Officer und Leiter Corporate Controlling & Accounting. Mit Ardielli erhalte Quickline einen ausgewiesenen Spezialisten im Erkennen von neuen Trends und Innovationstreibern sowie daraus entstehenden Business-Opportunitäten und dem Realisieren von Skaleneffekten für Dienstleistungen im Backoffice, heisst es weiter.







Mathias Prüssing (Bild oben) ist CEO von BKW Building Solutions. Der Rechtsanwalt mit einem Executive MBA in General Management ist profunder Kenner der Schweizer Telekom- und Kabelnetzbranche, in der er seit über 20 Jahren tätig ist, u.a. als CEO von Swisscom Smart Living oder CEO von zwei international ausgerichteten Telekom/IT-Unternehmen. Prüssing ergänze den Verwaltungsrat mit Kompetenzen und zukunftsweisenden Themen wie Inhousevernetzung, strategische Ausrichtung von Dienstleistungsangeboten sowie deren Optimierung und nachhaltige Verankerung bei Kunden, schreibt Quickline dazu.

Die neuen Mitglieder des Verwaltungsrats ersetzen die beiden bisherigen Verwaltungsräte Reto Bertschi und Urs Gnehm, die aus dem Steuerungsgremium von Quickline ausgetreten sind. Der Verwaltungsrat der Quickline AG konstituiert sich somit wie folgt: Felix Kunz (Präsident), Switzerland Innovation Rudolf Eicher, Energie Seeland Thomas Reber, WWZ Telekom AG Dr. Beat Brechbühl, Kellerhals Carrard Günter Seewer, Valaiscom AG Walter Keller, GA Weissenstein GmbH Dr. Enrico Ardielli, Avaloq Group AG Mathias Prüssing, GB Muri. (pd/wid)