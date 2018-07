LinkedIn: Zwölf Millionen Mitglieder im DACH-Raum

LinkedIn versammelt im deutschsprachigen Raum bereits seit Anfang Juni zwölf Millionen Mitglieder, wie das Unternehmen mitteilt. Das weltweit grösste berufliche Netzwerk wächst in Deutschland, Österreich und der Schweiz schneller als bisher: Zwischen dem Erreichen von elf Millionen Mitgliedern im Dezember 2017 und der Zwölf-Millionen-Grenze liegen nur sechs Monate. Vorangegangene Meilensteine vermeldete das Netzwerk jeweils nach sieben Monaten.

LinkedIn wächst auch international und zählt laut eigenen Angaben inzwischen mehr als 575 Millionen Mitglieder, davon mehr als 180 Millionen im Wirtschaftsraum Europa-Arabien-Afrika. Mehr als 26 Millionen Unternehmen in mehr als 200 Ländern weltweit sind auf LinkedIn vertreten. Fast 12’000 Mitarbeiter arbeiten für das Karrierenetzwerk.

Die Menschen tauschen sich häufiger auf LinkedIn aus: Die Likes, Shares und Kommentare in Bezug auf geteilte Inhalte sind im Jahresvergleich um 50 Prozent gestiegen, individuelle Nachrichten von Mitglied zu Mitglied um 40 Prozent.

LinkedIn Learning, ein Kursangebot in verschiedensten Sprachen, entwickelt sich stark: Inzwischen stehen den Mitgliedern mehr als 2’500 Kurse in deutscher und über 10’000 in englischer Sprache zur Verfügung.

Marketern bietet LinkedIn im deutschsprachigen Raum seit April die Möglichkeit, Videoanzeigen als Sponsored Content in die Timeline einzubetten. Marketingfachleute können ihre Zielgruppe mittels Native Video Ads mit Produktinformationen versorgen, Tutorials und Tipps anbieten, Veranstaltungen bewerben sowie Kundengeschichten teilen. (pd/as)