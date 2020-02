Super Bowl: Zwölf Millionen streamten illegal

Der diesjährige Super Bowl wurde von zwölf Menschen allein auf eigentlich legalen Plattformen illegal gestreamt. Das entspricht rund einem Zehntel der weltweit über 100 Millionen Zuschauer des Mega-Events. Vor allem YouTube und Facebook gab es viele unerlaubte Streams, wie aus Zahlen der Anti-Piraterie-Plattform VTF Solutions hervorgeht.

Facebook Spitzenreiter bei Piraterie

VTF Solutions analysierte die Streaming-Plattformen YouTube, Facebook, die russische Website VK, Twitch und die zu Twitter gehörende Streaming-Seite Periscope. Insgesamt entdecketen die Analysten 2650 illegale Streams. Der Großteil davon (70,6 Prozent) fand sich auf Facebook, dahinter lag YouTube mit 20,8 Prozent. Nicht berücksichtigt sind dabei auf Piraterie spezialisierte Seiten, weswegen die tatsächliche Zahl der illegalen Streamer noch wesentlich höher sein dürfte.

Der Super Bowl-Organisator NFL will gegen Piraterie vorgehen und illegale Streams abschalten. Jedoch sollte die Organisation laut Wayne Lonstein, CEO von VTF Solutions, noch einen Schritt weiter denken. «Wenn die Streams entfernt wurden, was passiert dann mit den Millionen von Zuschauern? Sie müssen nach anderen Quellen suchen. In Kombinationen mit dem Abschalten muss es auch Informationen über alterative Möglichkeiten geben», zitiert «TorrentFreak» Lonstein.

Legale Optionen zeigen

Es ist VTF Solutions zufolge nötig, Menschen über möglichst viele legale Streaming-Optionen aufzuklären. Das Unternehmen empfiehlt beispielsweise, bei gelöschten Streams einen Link zu einer legitimen Möglichkeit hinzuzufügen. Es wäre äußerst lukrativ, das Publikumssegment der Piraten für sich zu gewinnen und zu gesetzlich erlaubten Kanälen zu führen. (pte/lol)