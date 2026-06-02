SRF: 1,3 Millionen sahen den Eishockey-WM-Final

Publiziert am 02.06.2026

Mit durchschnittlich über 1,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf SRF zwei und einem Marktanteil von 71,1 Prozent ist es das meistgeschaute Eishockeyspiel seit der Messumstellung 2013, wie SRF mitteilt.

Über das gesamte Turnier sahen durchschnittlich 549'000 Personen die Schweizer Spiele auf SRF zwei, bei einem Marktanteil von 51,3 Prozent. Der Halbfinal gegen Norwegen vom 30. Mai erreichte 559'000 Zuschauende und einen Marktanteil von 76,4 Prozent. Auch Partien ohne Schweizer Beteiligung stiessen auf Interesse: Den Halbfinal Kanada gegen Finnland verfolgten durchschnittlich 259'000 Personen. Insgesamt erreichte SRF mit den WM-Liveübertragungen 2,56 Millionen Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer.

Das WM-Special auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App verzeichnete über 13 Millionen Visits, wobei der 31. Mai mit knapp 1,7 Millionen Visits der zugriffsstärkste Tag war. Die kommentierten Livestreams erzielten knapp sieben Millionen Starts.

Die Schweiz verlor den Final am Sonntag gegen Finnland in der Overtime (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)