Focus Dialog: 25 Jahre im Dienste des Dialogmarketings

Publiziert am 15.10.2024

Ein veritables «Casino Royale» mit Blackjack- und Roulette-Tischen stellte einen Höhepunkt des Abends dar, wie es in einer Mitteilung heisst. Umrahmt wurde der Abend von exklusiven Cocktail-Kreationen, einem mehrgängigen Flying Dinner und weiteren Überraschungen. Gefeiert wurde kürzlich im historischen Gebäude einer ehemaligen Druckerei in der stimmungsvollen Event-Location des «chez Smith» – «äusserst passend für eine Dialogagentur, die ihre Stärken im kombinierten On- und Offline-Dialog ausspielt», wie es heisst.

Neben den unterhaltenden und kulinarischen Highlights bot der Event auch genügend Raum für Gespräche. Stolz und dankbar für die langen, teilweise schon über 20-jährigen Kundenbeziehungen, zeigte sich Agenturgründer Andreas Hobi in seiner kurzen Ansprache. Gleichzeitig hob er hervor, dass in einem zunehmend unbeständigen Umfeld ein hohes Mass an Kontinuität sein Team prägt und diese nebst Kreativität und professionellem Dialog-Know-how entscheidend zum Agenturerfolg beiträgt. (pd/cbe)



Weitere Impressionen der Jubiläumsparty finden Sie hier.