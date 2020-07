Verteilt über das ganze Jahr, reichen die Veranstaltungen von offiziellen und privaten Kunsthaus-Dinners in den Ausstellungsräumen, Kunst-Imbissen und Behind-The-Scenes-Events sowie Atelier-Brunches über Performances und Aktionen bis hin zum exklusiven Kunsthausbier. So heisst es in einer Mitteilung vom Montag.







Für das Jubiläum wurde ein Jubiläumsname und -logo entwickelt, das auf Printmedien, dem Bier und weiteren Giveaways zum Einsatz kommt.





Verantwortlich bei Pascuart: Felicity Lunn (Direktorin Kunsthaus), Manon Engel (Marketing & Kommunikation), Stefanie Gschwend (wissenschaftliche Mitarbeiterin); Verantwortlich bei Erdmannpeisker: Gabriel Peisker (CD) Jenny Ziörjen (AD) Sybille Erdmann und Selina Helbling (Beratung). (pd/lol)