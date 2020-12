Weihnachtsgruss-O-Mat: Adventspost in sieben Sekunden

Kreativität bei der Adventspost ist gefragter denn je. Denn wo Weihnachtsmärkte und Familienfeiern gleich reihenweise ausfallen, können ein paar festliche Worte Wunder wirken. Und Nähe schaffen – aus sicherer Distanz. Weil gute Ideen aber nicht auf den Christbäumen wachsen, hat Supertext den Weihnachtsgruss-O-Maten entwickelt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Auf Knopfdruck spuckt das Tool passende Grüsse für jede Lebenslage aus – angepasst an Empfänger, Beziehungsstatus und die eigene Weihnachtsstimmung. Alles, was man dafür tun muss: Drei Fragen auf der Website beantworten und sich entspannt zurücklehnen. Wer sich also wieder mal bei alten Freunden melden oder dem Paketboten für seine ausserordentlichen Dienste danken möchte, hat jetzt die optimale Gelegenheit. (pd/cbe)