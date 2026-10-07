Dominik Allemann: Agenturchef zeigt erstmals seine Bilder

Publiziert am 07.10.2026

Unter dem Titel «Dom Notes On Water» präsentiert Dominik Allemann im Albergo Defanti in Lavorgo in der Leventina eine Auswahl seiner Aquarelle, Gouachen und Zeichnungen. Eröffnet wird die Ausstellung am Freitag, 9., und Samstag, 10. Oktober. Als bildender Künstler war Allemann bisher nicht öffentlich in Erscheinung getreten. Seine Arbeiten hat er bis anhin auf Instagram veröffentlicht.

In einer Mitteilung beschreibt er die Ausstellung als «persönliches Reisetagebuch in Bildern». Viele Motive entstanden auf Reisen durch Europa und die USA, auf dem Rennrad oder in Lavorgo. Zu sehen sind etwa ein Waschsalon in Brooklyn, der Kulturpalast in Warschau oder eine Szene am Pier 11 in Manhattan. Zu einzelnen Arbeiten gibt es Wandtexte auf Italienisch und Englisch, dazu eine begleitende Playlist. Der Bestand soll sich im Laufe der Saison verändern: Neue Bilder können dazukommen, andere werden abgehängt. Die Ausstellung läuft voraussichtlich bis ins Frühjahr 2027.

Die Familie Defanti führt das Albergo seit 1903, seit 1988 leiten es Césare und Sandra Defanti-Robertini. Unter der Bezeichnung Gallery Of Modern Art Defanti, kurz «Gomad», wird der Speisesaal nun zum Ausstellungsraum. Laut Mitteilung gehören die aus Mairengo stammenden Gebrüder Delmonico zu den Vorfahren der Familie. Sie gründeten im 19. Jahrhundert in New York das Restaurant Delmonico's. Allemann hat das Lokal gemalt und das Bild unter dem Titel «Delfantico» der Familie Defanti geschenkt.

Mit der Leventina ist Allemann seit rund drei Jahrzehnten über die Familie seiner Frau verbunden. Seit gut einem Jahr wohnt er teilweise in Lavorgo.

Zweiter Bernet-Chef mit künstlerischer Ader

Der 1973 geborene Allemann war nach einer kaufmännischen Ausbildung Promotion Manager bei Columbia Records. 2004 trat er in die damalige Agentur Bernet PR ein, ab 2008 übernahm er geschäftsführende Aufgaben. Seit dem Abgang von Irène Messerli per Ende 2024 ist er alleiniger Inhaber und CEO von Bernet Relations (persoenlich.com berichtete). Zudem präsidiert er seit 2021 die Zürcher PR-Gesellschaft ZPRG.

Damit tritt bereits der zweite Bernet-Chef mit Kunst an die Öffentlichkeit. Agenturgründer Marcel Bernet verliess das Unternehmen 2013 und hat sich seither als Bildhauer einen Namen gemacht. Einen Rückzug aus dem Agenturgeschäft kündigt Allemann jedoch nicht an. Laut Mitteilung lebt und arbeitet er zwischen Zürich und Lavorgo. (pd/cbe)