Sing meinen Song: Am 2. März startet die dritte Staffel

Ab dem 2. März 2022 nehmen sieben Schweizer Musik-Stars auf dem legendären Sofa der CH Media-Sendung «Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert» Platz. Rapper Stress, Volksmusikerin Melanie Oesch, R&B-Newcomerin Naomi Lareine, Dabu-Fantastic-Mitglied David Bucher, Soulsängerin Caroline Chevin und Pegasus-Frontman Noah Veraguth sind Sevens Einladung nach Gran Canaria gefolgt (persoenlich.com berichtete). Ab dem 2. März 2022 interpretieren sie jeden Mittwoch um 20:15 Uhr auf 3+ die Songs der anderen Künstlerinnen und Künstler neu. Ab dem 4. März 2022 ist das Album der dritten Staffel mit allen Songs der acht emotionsgeladenen Folgen auf allen Streamingplattformen und im Handel erhältlich.

In den acht Folgen gewähren die Künstlerinnen und Künstler intime Einblicke in ihr bewegtes Leben, wie es in einer Mitteilung heisst. Nebst den Neuinterpretationen der Songs ihrer Staffel-Kolleginnen und Kollegen sprechen sie nicht nur über die Geschichten hinter ihren Songs, sondern auch über einzelne Lebensabschnitte, die ihre Musik geformt und geprägt haben. So nimmt Stress sein Herz in die Hand und spricht von einer Zeit, in der er nicht mehr leben wollte. Caroline Chevin erzählt vom schmerzhaften Verlust ihres Mannes und Naomi Lareine blickt auf ihre durch Mobbing und Diskriminierung geprägte Kindheit zurück. (pd/mj)