Sing meinen Song: Am 8. März startet die vierte Staffel

Am Mittwoch, 8. März, beginnt die vierte Staffel der Musiksendung «Sing meinen Song - Das Schweizer Tauschkonzert», die letzte mit Gastgeber Seven. Sänger Baschi steht als erster im

Zentrum der Aufmerksamkeit.



Am Montag haben die Sendungsverantwortlichen in einer Medienmitteilung die gesamte Reihenfolge der Künstlerinnen und Künstler bekanntgegeben. In je einer Sendung werden diese von Gastgeber Seven über Privates und Berufliches ausgefragt. Ausserdem interpretieren die anderen Anwesenden je einen Song des jeweiligen Stars des Abends.



Baschi, soviel sei bereits verraten, wird über den Verlust seines Vaters und einer weiteren engen Bezugsperson sprechen, Anna Rossinelli über die schwere Zeit, nachdem sie am «Eurovision Song Contest» den letzte Platz belegt hatte. Und vom Berner Musiker Luca Hänni wird das Publikum erfahren, wie es ist, wenn Fans vor dem eigenen Kinderzimmer campieren und Drohnen über das eigene Haus fliegen.



Seven hört auf



Auf Baschi folgen im Wochentakt die 20-jährige St. Galler Sängerin Joya Marleen, die Berner Musiker Peter Reber und Luca Hänni, die Basler Sängerin Anna Rossinelli und der Zürcher Rapper EAZ.

In den letzten beiden Sendungen stehen Soulsänger und Gastgeber Seven selbst und dann die Duette im Mittelpunkt. Seven, ist in den Presseunterlagen weiter zu lesen, wird «Sing meinen Song» zum letzten Mal moderieren. Wer seine Nachfolge antritt, wird im Laufe der Staffel bekanntgegeben.

Die Show läuft ab Mittwoch, 8. März 2023, um 20.15 Uhr auf 3+. Die neuen Folgen sind zudem jeweils bereits eine Woche vorab als Previews auf dem Streaming-Dienst oneplus verfügbar. (sda/mj)