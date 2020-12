Photographer of the Year 2020: André Scheidegger gewinnt den Award

Der Solothurner André Scheidegger hat beim internationalen Wettbewerb vom Bund professioneller Portraitfotografen (bpp) das beste Gesamtergebnis erreicht und ist damit Photographer of the Year 2020, wie er in einer Mitteilung schreibt.

Die Freude ist riesig: «Das ist eine wertvolle Anerkennung für meine Arbeit», sagt André Scheidegger. Beim Wettbewerb wurden aus insgesamt knapp 500 Bildern zwei seiner Bilder nominiert. Das erste Bild, eingereicht in der Kategorie Portraits, zeigt den Patrouille-Suisse-Piloten Capt L. Nannini «Bigfoot». Beim zweiten Bild, für die Kategorie Creative People, handelt es sich um eine Mehrfachbelichtung aus einem freien Kunstprojekt im Rahmen einer Ausstellung.

«Mir ist es wichtig, mit meinen Bildern starke Emotionen zu wecken und die Kundinnen und Kunden auf kreative Art und Weise ins beste Licht zu rücken», erklärt Scheidegger. Der mehrfach ausgezeichnete Fotograf wurde 1980 geboren und verfügt über 24 Jahre Berufserfahrung. Seit 2014 ist er als selbständiger Fotograf tätig und realisiert mit seiner Firma Moodpix GmbH für zahlreiche Kunden aus der ganzen Schweiz Porträts, Firmen- und Produktfotos sowie Reportagen. (pd/eh)