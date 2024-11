Annabelle ist am Freitag, 8. November 2024, zu Gast in der Fondation Beyeler in Riehen, wie es in einer Mitteilung heisst. Das Schweizer Frauenmagazin lässt am «Friday Beyeler»-Abend die Fotografien und Körpergeschichten aus der 2021 lancierten Rubrik «Bodybuilding» auf die Werke von Henri Matisse treffen.

Am «Friday Beyeler»-Abend setzt Annabelle die höchst persönlichen Körpergeschichten der Rubrik «Bodybuilding» inmitten der Ausstellung «Matisse – Einladung zur Reise» in Szene. Gezeigt werden zwölf ausgewählte Aktfotografien, begleitet von den persönlich intimen Texten, in denen die porträtierten Frauen über ihr Verhältnis zu ihrem Körper sprechen.

«Bodybuilding» rückt den Körper der Frau ins Zentrum – nackt, unretuschiert, eindrucksvoll fotografiert von Sara Merz. Das Gesicht der Frauen ist nie zu sehen, der Fokus ganz auf den Körper gerichtet. Seit der Lancierung der Rubrik im März 2021 haben sich bereits 65 Leser:innen fotografieren lassen und ihre Geschichten geteilt, eine jede anders als die andere handelten sie von Schönheit, Schwangerschaft oder Krankheit, von Kraft, Sexualität, Geschlechterangleichung oder Organspende.

«Friday Beyeler» ist eine Veranstaltungsreihe der Fondation Beyeler in Riehen bei Basel. Vom 6. September bis zum 29. November 2024 haben die Besucherinnen und Besucher jeden Freitagabend Gelegenheit, anhand vielfältiger Themen in die aktuellen Ausstellungen einzutauchen und sich mit anderen Kunstbegeisterten auszutauschen. Die Gestaltung des Abendprogramms erfolgt in Zusammenarbeit mit interessanten Persönlichkeiten und Kollektiven aus Kunst und Kultur: Verschiedene Stimmen zu Matisse geben als wechselnde Gastgeber inhaltliche Impulse für gemeinsame Kunsterlebnisse. (pd/wid)